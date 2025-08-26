20:29  26 августа
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
18:48  26 августа
В США убили 23-летнюю украинку
18:40  26 августа
В Украину после похолодания возвращается жара
26 августа 2025, 23:35

В Днепре водитель "подрезал" пассажирский автобус

26 августа 2025, 23:35
Фото из открытых источников
В сети показали кадры по ДТП в Днепре. Известно, что водитель впоследствии извинился за инцидент

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Ситуация произошла 26 августа на улице Калиновой. Там водитель легкового автомобиля "подрезал" автобус №136, в котором было много пассажиров. На кадрах, появившихся в соцсетях, можно увидеть, что автомобиль внезапно выскочил из второго ряда, резко подрезал автобус с людьми и, не снизив скорости, заехал на парковку.

Впоследствии водитель вышел из машины и извинялся за свои действия

Все обстоятельства ДТП будут выяснять.

Напомним, в селе Боромля в Сумской области произошло смертельное ДТП: столкнулись автомобили Ford Focus и Volkswagen Caddi. Погибли водитель Volkswagen и 14-летний пассажир Ford, еще три человека – в больнице.

25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
07 августа 2025
