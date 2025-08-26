Фото из открытых источников

В сети показали кадры по ДТП в Днепре. Известно, что водитель впоследствии извинился за инцидент

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Ситуация произошла 26 августа на улице Калиновой. Там водитель легкового автомобиля "подрезал" автобус №136, в котором было много пассажиров. На кадрах, появившихся в соцсетях, можно увидеть, что автомобиль внезапно выскочил из второго ряда, резко подрезал автобус с людьми и, не снизив скорости, заехал на парковку.

Впоследствии водитель вышел из машины и извинялся за свои действия

Все обстоятельства ДТП будут выяснять.

Напомним, в селе Боромля в Сумской области произошло смертельное ДТП: столкнулись автомобили Ford Focus и Volkswagen Caddi. Погибли водитель Volkswagen и 14-летний пассажир Ford, еще три человека – в больнице.