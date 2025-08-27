Новый штамм COVID-19 Stratus зафиксировали у 16 пациентов на Львовщине

Во Львовской области у 16 пациентов зафиксировали новый штамм коронавируса – Stratus. Он является субвариантом штамма Omicron и одним из двух доминирующих в мире наряду с NB.1.8.1 (Nimbus), который также уже обнаружен в Украине

Об этом сообщила гендиректор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Тимко-Иванченко, передает RegioNews.

По данным Центра контроля и профилактики болезней, по состоянию на 25 августа в Украине подтверждены три случая заболевания субвариантом NB.1.8.1 Нимбус и 125 случаев инфицирования субвариантом XFG Stratus.

Клинические проявления заболевания обоими субвариантами похожи на "классический" Омикрон:

поражение верхних дыхательных путей,

повышенная температура,

усталость,

потеря обоняния.

Некоторые пациенты также отмечают боль в горле и охриплость голоса.

Как известно, в Ровенской области зафиксировали смерть 85-летней женщины, которая умерла от осложнений, вызванных COVID-19.

Ранее во Львовской областной клинической инфекционной больнице умер 65-летний житель области, который болел COVID-19. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после недели лечения на дому.

Напомним, в Украине с сентября могут ввести карантинные ограничения по областям из-за сочетанного роста заболеваемости COVID-19 и гриппом. По данным Минздрава, в августе 2025 года зарегистрировано 8 714 случаев COVID-19, из которых 1 342 пациента нуждались в стационарном лечении.