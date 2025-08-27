Новий штам COVID-19 Stratus зафіксували у 16 пацієнтів на Львівщині

У Львівській області у 16 пацієнтів зафіксували новий штам коронавірусу – Stratus. Він є субваріантом штаму Omicron і одним із двох домінуючих у світі поряд із NB.1.8.1 (Nimbus), який також вже виявлено в Україні

Про це повідомила гендиректорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко, передає RegioNews.

За даними Центру контролю і профілактики хвороб, станом на 25 серпня в Україні підтверджено три випадки захворювання на субваріант NB.1.8.1 Німбус та 125 випадків інфікування субваріантом XFG Stratus.

Клінічні прояви захворювання на обидва субваріанти схожі на "класичний" Омікрон:

ураження верхніх дихальних шляхів,

підвищена температура,

втома,

втрата нюху.

Деякі пацієнти також відзначають біль у горлі та захриплість голосу.

Як відомо, на Рівненщині зафіксували смерть 85-річної жінки, яка померла від ускладнень, спричинених COVID-19.

Раніше у Львівській обласній клінічній інфекційній лікарні помер 65-річний житель області, який хворів на COVID-19. Чоловіка госпіталізували у важкому стані після тижня лікування вдома.

Нагадаємо, в Україні з вересня можуть запровадити карантинні обмеження по областях через поєднане зростання захворюваності на COVID-19 та грип. За даними МОЗ, у серпні 2025 року зареєстровано 8 714 випадків COVID-19, з яких 1 342 пацієнти потребували стаціонарного лікування.