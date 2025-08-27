07:59  27 серпня
На Одещині мотоцикліст загинув після зіткнення з Mercedes
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
00:55  27 серпня
Відомий український співак приєднався до ЗСУ
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 08:40

Новий штам COVID-19 Stratus зафіксували у 16 пацієнтів на Львівщині

27 серпня 2025, 08:40
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У Львівській області у 16 пацієнтів зафіксували новий штам коронавірусу – Stratus. Він є субваріантом штаму Omicron і одним із двох домінуючих у світі поряд із NB.1.8.1 (Nimbus), який також вже виявлено в Україні

Про це повідомила гендиректорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко, передає RegioNews.

За даними Центру контролю і профілактики хвороб, станом на 25 серпня в Україні підтверджено три випадки захворювання на субваріант NB.1.8.1 Німбус та 125 випадків інфікування субваріантом XFG Stratus.

Клінічні прояви захворювання на обидва субваріанти схожі на "класичний" Омікрон:

  • ураження верхніх дихальних шляхів,
  • підвищена температура,
  • втома,
  • втрата нюху.

Деякі пацієнти також відзначають біль у горлі та захриплість голосу.

Як відомо, на Рівненщині зафіксували смерть 85-річної жінки, яка померла від ускладнень, спричинених COVID-19.

Раніше у Львівській обласній клінічній інфекційній лікарні помер 65-річний житель області, який хворів на COVID-19. Чоловіка госпіталізували у важкому стані після тижня лікування вдома.

Нагадаємо, в Україні з вересня можуть запровадити карантинні обмеження по областях через поєднане зростання захворюваності на COVID-19 та грип. За даними МОЗ, у серпні 2025 року зареєстровано 8 714 випадків COVID-19, з яких 1 342 пацієнти потребували стаціонарного лікування.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів COVID-19 хворі пацієнти ЦГЗ Stratus симптоми
У Львові хірурги випрямили дитині хребет, який був викривлений на 160 градусів
26 серпня 2025, 19:20
Новий сплеск COVID-19 в Україні: Ляшко пояснив, чого очікувати
20 серпня 2025, 12:43
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Чоловік, який обікрав готель у Києві під час блекауту, отримав сім років тюрми
27 серпня 2025, 09:45
На Чернігівщині почали тестувати нову систему повітряної тривоги
27 серпня 2025, 09:39
Росія запустила по Україні 95 ударних дронів: як відпрацювала ППО
27 серпня 2025, 09:32
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого безпілотника
27 серпня 2025, 09:16
Автомат, гранати та сотні набоїв: на Сумщині чоловік зберігав вдома бойовий арсенал
27 серпня 2025, 09:02
Масована атака на Полтавщину: пошкоджено енергетичне підприємство
27 серпня 2025, 08:51
На Одещині військові та цивільні заробляли на переправленні ухилянтів
27 серпня 2025, 08:49
У Слов’янську з озера дістали тіло чоловіка
27 серпня 2025, 08:37
Росіяни вдарили по селу на Запоріжжі: пошкоджені будинки, постраждали дві людини
27 серпня 2025, 08:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »