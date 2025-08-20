03:40  20 августа
Блогершу Алину Шаманскую ограбили в США
00:40  20 августа
Как в Украине изменились цены на овощи: что подорожало
15:59  19 августа
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
UA | RU
UA | RU
20 августа 2025, 07:54

Во Львове скончался 65-летний мужчина с тяжелым течением COVID-19

20 августа 2025, 07:54
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во Львовской областной клинической инфекционной больнице скончался 65-летний житель области, который болел COVID-19. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после недели лечения дома

Об этом сообщил заведующий отделением Виктор Токарев Суспильному, передает RegioNews.

По его словам, у пациента наблюдались лихорадка, диарея, одышка, сердечные расстройства и дыхательная недостаточность. Определить штамм вируса медикам не удалось.

По состоянию на 19 августа в областную инфекционную больницу госпитализированы 74 пациента с подтвержденным COVID-19 – 50 детей и 24 взрослых.

Как рассказал заместитель директора по медицинской части больницы Андрей Орфин, у пациентов наблюдается типичная симптоматика: боль в горле, кашель, насморк, температура, пневмония. У детей – рвота, высокая лихорадка, расстройства желудочно-кишечного тракта.

"Состояние разное. Те, кто обращаются быстро – в состоянии средней тяжести. Те, кто пытался лечиться дома, – в тяжелом состоянии. Продолжительность лечения строго индивидуальна", – отметил Орфин.

Медик добавил, что инфицирование COVID-19 часто связано с пребыванием в местах большого скопления людей, нестабильной погодой и использованием кондиционеров.

Напомним, за последнюю неделю в Украине зафиксировали 3 540 новых случаев COVID-19, что в три раза больше чем неделей ранее. В то же время, эти показатели остаются значительно ниже, чем в прошлом году, когда еженедельно регистрировали до 15 тысяч больных.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов COVID-19 мужчина медики лечение скопление людей погода кондыционер вирус
В Украине обнаружили два новых варианта COVID-19: Stratus и Nimbus
14 августа 2025, 12:06
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
В Голосеевском парке задержали киевлянина с 79 "закладками" психотропов
20 августа 2025, 09:23
Россия начала использовать новый дрон с LTE-связью и удаленным управлением, – ГУР
20 августа 2025, 09:20
ВСУ не дали оккупантам продвинуться на Запорожье, – ISW
20 августа 2025, 08:56
Шоу под куполом: зачем транслировать то, что не работает
20 августа 2025, 08:55
В Днепропетровской области спасатели попали под обстрел: в ГСЧС обнародовали фото
20 августа 2025, 08:47
ДТП с 18 пострадавшими: в Хмельницкой области взяли под стражу водителя авто
20 августа 2025, 08:40
На Закарпатье разоблачили схему контрабанды драгоценных металлов под видом строительных смесей
20 августа 2025, 08:40
Залужный готовится к президентским выборам – американская журналистка
20 августа 2025, 08:28
Оккупанты усилили массовые фильтрационные мероприятия в Крыму, – ЦНС
20 августа 2025, 08:24
ГСЧС показала последствия массированного удара россиян по Одесщине
20 августа 2025, 08:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »