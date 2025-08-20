Во Львове скончался 65-летний мужчина с тяжелым течением COVID-19

Иллюстративное фото: из открытых источников

Во Львовской областной клинической инфекционной больнице скончался 65-летний житель области, который болел COVID-19. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после недели лечения дома

Об этом сообщил заведующий отделением Виктор Токарев Суспильному, передает RegioNews.

По его словам, у пациента наблюдались лихорадка, диарея, одышка, сердечные расстройства и дыхательная недостаточность. Определить штамм вируса медикам не удалось.

По состоянию на 19 августа в областную инфекционную больницу госпитализированы 74 пациента с подтвержденным COVID-19 – 50 детей и 24 взрослых.

Как рассказал заместитель директора по медицинской части больницы Андрей Орфин, у пациентов наблюдается типичная симптоматика: боль в горле, кашель, насморк, температура, пневмония. У детей – рвота, высокая лихорадка, расстройства желудочно-кишечного тракта.

"Состояние разное. Те, кто обращаются быстро – в состоянии средней тяжести. Те, кто пытался лечиться дома, – в тяжелом состоянии. Продолжительность лечения строго индивидуальна", – отметил Орфин.

Медик добавил, что инфицирование COVID-19 часто связано с пребыванием в местах большого скопления людей, нестабильной погодой и использованием кондиционеров.

Напомним, за последнюю неделю в Украине зафиксировали 3 540 новых случаев COVID-19, что в три раза больше чем неделей ранее. В то же время, эти показатели остаются значительно ниже, чем в прошлом году, когда еженедельно регистрировали до 15 тысяч больных.