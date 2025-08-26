Иллюстративное фото: из открытых источников

В Ровенской области зафиксировали смерть 85-летней женщины, которая умерла от осложнений, вызванных COVID-19

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

По его данным, за прошедшую неделю в области выявили 351 новый случай коронавирусной инфекции, а всего с начала августа – 486 случаев.

Специалисты отмечают, что в настоящее время в регионе циркулирует субвариант Омикрона "Stratus", характеризующийся охриплостью, наряду с типичными для COVID-19 симптомами:

насморка,

повышенной температурой,

кашлем,

головной болью,

усталость,

потерей обоняния или вкуса.

Департамент здравоохранения Ровенской ОГА получил поручение мониторить ситуацию и принимать необходимые меры для предотвращения распространения болезни.

Напомним, в Украине с сентября могут ввести карантинные ограничения по областям из-за сочетанного роста заболеваемости COVID-19 и гриппом.

По данным Минздрава, в августе 2025 года зарегистрировано 8 714 случаев COVID-19, из которых 1 342 пациента нуждались в стационарном лечении. Для сравнения, в августе прошлого года фиксировали 26451 случай, из них 3191 больной находился в больницах.