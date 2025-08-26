07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
07:30  26 августа
В Киевской области возник пожар на несанкционированной мусорной свалке
07:21  26 августа
За неделю из приграничья Сумщины эвакуировали 47 человек
26 августа 2025, 09:52

На Ровенщине растет заболеваемость COVID-19: зафиксирован летальный случай

26 августа 2025, 09:52
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Ровенской области зафиксировали смерть 85-летней женщины, которая умерла от осложнений, вызванных COVID-19

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

По его данным, за прошедшую неделю в области выявили 351 новый случай коронавирусной инфекции, а всего с начала августа – 486 случаев.

Специалисты отмечают, что в настоящее время в регионе циркулирует субвариант Омикрона "Stratus", характеризующийся охриплостью, наряду с типичными для COVID-19 симптомами:

  • насморка,
  • повышенной температурой,
  • кашлем,
  • головной болью,
  • усталость,
  • потерей обоняния или вкуса.

Департамент здравоохранения Ровенской ОГА получил поручение мониторить ситуацию и принимать необходимые меры для предотвращения распространения болезни.

Напомним, в Украине с сентября могут ввести карантинные ограничения по областям из-за сочетанного роста заболеваемости COVID-19 и гриппом.

По данным Минздрава, в августе 2025 года зарегистрировано 8 714 случаев COVID-19, из которых 1 342 пациента нуждались в стационарном лечении. Для сравнения, в августе прошлого года фиксировали 26451 случай, из них 3191 больной находился в больницах.

Ровенская область COVID-19 смерть осложнения мониторинг симптомы Stratus
