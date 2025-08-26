20:29  26 августа
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
18:48  26 августа
В США убили 23-летнюю украинку
18:40  26 августа
В Украину после похолодания возвращается жара
26 августа 2025, 19:20

Во Львове хирурги выпрямили ребенку позвоночник, искривленный на 160 градусов

26 августа 2025, 19:20
иллюстративное фото: из открытых источников
12-летняя девушка со сколиозом четвертой степени перенесла две сверхсложные операции подряд и провела под наркозом 18 часов

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Первом медобъединении Львова.

По словам родных девочки Вики, ребенок страдал от постоянной боли и одышки, не мог долго сидеть. Искривление позвоночника достигло 160 градусов. Дома она передвигалась с ходунцами, а в школе пользовалась колесным креслом.

За операцию взялась команда львовских и американских медиков. Для этого врачи провели две сверхсложные операции.

"Чтобы исправить ее сколиоз, нам нужно было удалить целый позвонок. В первый день операции мы закрепили ее хребет винтами. А потом, уже на другой день, удалили несколько ребер, изолировали спинной мозг и установили титановую клетку для поддержки позвоночника. А потом медленно провожали ее вместе с моей коллегой, нейрофизиологиней Меган Маллани", – рассказывает американский ортопед-травматолог Марк Диржка.

По словам хирургов, хребет Вики удалось выпрямить на 85%.

Напомним, ранее во Львове сделали операцию 102-летнему мужчине, у которого диагностирован рак кожи. Опухоль успешно удалили и выполнили пластику.

