20 августа 2025, 12:43

Новый всплеск COVID-19 в Украине: Ляшко объяснил, чего ожидать

20 августа 2025, 12:43
Фото: из открытых источников
В Украине фиксируют рост заболеваемости COVID-19, однако показатели соответствуют сезонным нормам

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает RegioNews.

"Имеем рост COVID-19. Но мы не видим ни эпидемического, ни пандемического потенциала в тех штаммах, которые сейчас циркулируют. Рост такой, как было в прошлом году, но это перед эпидсезоном", – сказал министр.

Ляшко подчеркнул, что наиболее сложно болезнь может протекать у представителей групп риска – пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Он предостерег от самолечения при появлении симптомов ОРВИ, в частности COVID-19.

Также глава Минздрава заверил, что сейчас стационары не перегружены, а количество мест в инфекционных отделениях достаточно.

Правительство не планирует вводить жесткие карантинные ограничения, но в период эпидсезона ситуацию будут тщательно мониторить.

"На сегодняшний день введение карантинных ограничений не планируется, однако в период эпидсезона следует быть к этому готовыми", – добавил Ляшко.

Напомним, во Львове скончался 65-летний мужчина с тяжелым течением COVID-19. У пациента наблюдались лихорадка, диарея, одышка, сердечные нарушения и дыхательная недостаточность.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в Украине зафиксировали 3 540 новых случаев COVID-19, что в три раза больше чем неделей ранее. В то же время, эти показатели остаются значительно ниже, чем в прошлом году, когда еженедельно регистрировали до 15 тысяч больных.

В Украине также зафиксировали случаи новых субвариантов коронавируса – Nimbus и Stratus. Оба субварианта являются новыми мутациями штамма Омикрон и сейчас доминируют в мире.

