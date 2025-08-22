11:54  22 августа
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
07:05  22 августа
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
22 августа 2025, 12:38

Последствия обстрела Львова: повреждены десятки домов, детсад и админсооружения

22 августа 2025, 12:38
Фото: Львовский городской совет
Во Львове продолжается ликвидация последствий ночного обстрела, произошедшего 21 августа. Все коммунальные службы города работали в усиленном режиме, чтобы защитить жилые дома и инфраструктуру от дальнейших повреждений

Об этом сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, передает RegioNews.

По его словам, на месте обстрела работали более 100 работников коммунальных служб из всех районов города. Есть значительные разрушения – повреждены 32 жилых дома, 5 админпостроек, детский сад, 9 авто.

К вечеру того же дня работники успели накрыть все разрушенные крыши временным материалом, а 152 выбитых окна – заклеили пленкой.

Отмечается, что 8 домов будут нуждаться в капитальном ремонте. 27 жителей двух наиболее пострадавших домов придется временно отселить. Им город предоставит компенсацию на аренду жилья.

Напомним, в ночь на 21 августа российские военные совершили комбинированную атаку "Шахедами" и ракетами во Львов. Попадания зафиксированы в нескольких районах Львова сразу на нескольких локациях. Возникли пожары. Известно, что в результате атаки погиб один человек и еще несколько травмированы.

21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
