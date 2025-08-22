Последствия обстрела Львова: повреждены десятки домов, детсад и админсооружения

Фото: Львовский городской совет

Во Львове продолжается ликвидация последствий ночного обстрела, произошедшего 21 августа. Все коммунальные службы города работали в усиленном режиме, чтобы защитить жилые дома и инфраструктуру от дальнейших повреждений

Об этом сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, передает RegioNews.

По его словам, на месте обстрела работали более 100 работников коммунальных служб из всех районов города. Есть значительные разрушения – повреждены 32 жилых дома, 5 админпостроек, детский сад, 9 авто.

К вечеру того же дня работники успели накрыть все разрушенные крыши временным материалом, а 152 выбитых окна – заклеили пленкой.

Отмечается, что 8 домов будут нуждаться в капитальном ремонте. 27 жителей двух наиболее пострадавших домов придется временно отселить. Им город предоставит компенсацию на аренду жилья.

Напомним, в ночь на 21 августа российские военные совершили комбинированную атаку "Шахедами" и ракетами во Львов. Попадания зафиксированы в нескольких районах Львова сразу на нескольких локациях. Возникли пожары. Известно, что в результате атаки погиб один человек и еще несколько травмированы.