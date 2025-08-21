Фото: горсовет

В ночь на 21 августа российские военные совершили комбинированную атаку "Шахедами" и ракетами на Львов

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.

"Снова, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степановны. Предварительно есть пострадавшие. Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши", – говорится в сообщении.

Садовый отметил, что также есть информация о возгорании в других местах.

Напомним, в ночь на 21 августа Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные дроны "Шахед", аэробалистические ракеты "Кинжал", а также крылатые ракеты "Калибр".