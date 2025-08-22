Наслідки обстрілу Львова: пошкоджено десятки будинків, дитсадок і адмінспоруди

Фото: Львівська міська рада

У Львові триває ліквідація наслідків нічного обстрілу, який стався 21 серпня. Усі комунальні служби міста працювали в посиленому режимі, щоб захистити житлові будинки та інфраструктуру від подальших пошкоджень

Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає RegioNews.

За його словами, на місці обстрілу працювало понад 100 працівників комунальних служб із усіх районів міста. Є значні руйнування – пошкоджено 32 житлові будинки, 5 адмінбудівель, дитячий садок, 9 авто.

До вечора того ж дня працівники встигли накрити всі зруйновані дахи тимчасовим матеріалом, а 152 вибиті вікна – заклеїли плівкою.

Зазначається, що 8 будинків потребуватимуть капітального ремонту. 27 мешканців із двох найбільш постраждалих будинків доведеться тимчасово відселити. Їм місто надасть компенсацію на оренду житла.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російські військові здійснили комбіновану атаку "Шахедами" та ракетами на Львів. Влучання зафіксовані в декількох районах Львова одразу на кількох локаціях. Виникли пожежі. Відомо, що внаслідок атаки загинула одна людина, та ще декілька травмовані.