В ГСЧС показали последствия атаки на Львов: есть погибший и пострадавшие
В результате атаки ночью 21 августа попадания зафиксированы в нескольких районах Львова сразу на нескольких локациях
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Повреждены частные дома, нежилые здания и транспортные средства. Возникли пожары.
К сожалению, в результате атаки погиб один человек. Предварительно, известно о двух травмированных.
На месте ударов работают спасатели и экстренные службы.
Напомним, как и месяц назад, во Львове прилетело на улице Елены Степановны. Взрывной волной повреждены десятки домов.
21 августа 2025
21 августа 2025, 09:04
07 августа 2025
