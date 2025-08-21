Фото: ГСЧС

В результате атаки ночью 21 августа попадания зафиксированы в нескольких районах Львова сразу на нескольких локациях

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

Повреждены частные дома, нежилые здания и транспортные средства. Возникли пожары.

К сожалению, в результате атаки погиб один человек. Предварительно, известно о двух травмированных.

На месте ударов работают спасатели и экстренные службы.

Напомним, как и месяц назад, во Львове прилетело на улице Елены Степановны. Взрывной волной повреждены десятки домов.