У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали

Днями на вулиці Патона у Львові між двома чоловіками – 19- та 37-річним місцевими мешканцями – виник конфлікт, який завершився побиттям. Молодший з учасників завдав опоненту кілька ударів по голові

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що в результаті 37-річний чоловік отримав тяжкі травми – забій головного мозку та крововиливи. Медики надали потерпілому невідкладну допомогу.

Поліцейські встановили місце перебування зловмисника та затримали його.

Затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обере запобіжний захід.

