Фото: ГСЧС

Пожар вспыхнул утром 17 августа на 21 км Старокиевской дороги в Одесском районе в складском помещении для хранения вторсырья

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

Огонь охватил площадь около 1500 квадратных метров.

Спасатели работали по повышенному номеру вызова и смогли не допустить распространение пламени по всему зданию.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

К тушению привлекались 12 единиц техники и 44 пожарных ГСЧС, а также добровольных пожарных и подразделение Нацвардии.

Причины возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.





