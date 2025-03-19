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19 марта 2025, 11:45

В Киеве ученики начальных классов "заминировали" школу

19 марта 2025, 11:45
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фото: Национальная полиция
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Полицейские установили двух малолетних ребят, которые накануне "заминировали" школу в Деснянском районе столицы

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел во вторник, 18 марта. Правоохранители получили сообщение о заминировании учебного заведения Деснянского района.

Полицейские сообщили руководство заведения и проверили здание и прилегающую к нему территорию – информация оказалась ошибочной.

Впоследствии выяснилось, что ложный вызов совершили ученики данной школы, 8 и 9 лет. Ребята объяснили, что хотели проверить скорость реагирования на вызов специальных служб.

За поступки своих детей взрослым грозит штраф, а с малолетними правоохранители провели профилактическую беседу.

Напомним, в Ивано-Франковске задержали 26-летнего мужчину, который сообщил о заминировании торгового центра "Велес". После проверки взрывотехников и кинологов взрывчатки в ТРЦ не обнаружили. За псевдоминирование мужчины могут быть заключены в тюрьму на 6 лет.

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