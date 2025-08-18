У Львові двоє восьмирічних дітей підпалили двері гімназії: батьків оштрафували

Фото: Національна поліція

Днями у Львові до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одній із гімназій міста — загорілися вхідні двері навчального закладу

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що пожежу спричинили двоє восьмирічних хлопців, які, граючись запальничкою, підпалили фанеру, приставлену до дверей.

Дітей опитали у присутності батьків та ювенальних поліцейських.

За фактом інциденту складено адміністративні протоколи на батьків. Їм світить штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, навесні у Києві учні початкових класів "замінували" школу. Інцидент трапився в Деснянському районі. Згодом з'ясувалося, що неправдивий виклик зробили діти 8 та 9 років. Діти пояснили, що хотіли перевірити швидкість реагування на виклик спеціальних служб.