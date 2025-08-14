13:01  14 августа
На Волыни жители обнаружили личинку с хвостом
12:32  14 августа
В Карпатах на Говерле травмировалась туристка: помогли спасатели
07:35  14 августа
На Ровенщине брат убил брата во время ссоры — дело передали в суд
14 августа 2025, 12:44

За 1100 долларов "гарантировал" поступление в вуз: во Львове задержали злоумышленника

14 августа 2025, 12:44
Фото: Национальная полиция
Правоохранители разоблачили 25-летнего львовянина, который за 1100 долларов пообещал повлиять на решение должностных лиц одного из львовских высших учебных заведений о беспрепятственном зачислении на дневную форму обучения по образовательной степени бакалавра

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Злоумышленник был задержан 12 августа на улице Княгини Ольги во Львове после получения им части средств в сумме 600 долларов. Ранее он уже получил первый транш в 500 долларов.

Задержанному сообщили о подозрении. Ему светит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, в ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Напомним, на скамье подсудимых оказался преподаватель столичного университета. Он за 10 тыс. долларов обещал устроить мужчину на работу взрывотехником во избежание мобилизации.

13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
