Фото: Национальная полиция

Правоохранители разоблачили 25-летнего львовянина, который за 1100 долларов пообещал повлиять на решение должностных лиц одного из львовских высших учебных заведений о беспрепятственном зачислении на дневную форму обучения по образовательной степени бакалавра

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Злоумышленник был задержан 12 августа на улице Княгини Ольги во Львове после получения им части средств в сумме 600 долларов. Ранее он уже получил первый транш в 500 долларов.

Задержанному сообщили о подозрении. Ему светит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, в ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.

