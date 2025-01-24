03:20  24 января
В Ровенской области группа подростков избила 16-летнего юношу: за дело взялась полиция
05:39  24 января
В Одессе рэкетиры "выбивали" несуществующий долг с военнослужащего ВСУ
00:29  24 января
Украинец "купил" троих детей за 6000 евро для выезда за границу
UA | RU
UA | RU
24 января 2025, 12:37

Преподавателя столичного университета будут судить за взятку в $10 тысяч

24 января 2025, 12:37
Читайте також українською мовою
фото: Киевская городская прокуратура
Читайте також
українською мовою

На скамье подсудимых оказался преподаватель столичного университета. Он за 10 тыс. долларов обещал устроить мужчину на работу взрывотехником во избежание мобилизации

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

В суд направили обвинительный акт в отношении 38-летнего преподавателя частного высшего учебного заведения, получил взятку за помощь в трудоустройстве для получения бронирования (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

За указанную сумму, пользуясь своими связями, обвиняемый обещал сначала помочь в положительном прохождении экзаменов, а затем получить должность взрывотехника с оплатой более 60 тыс. грн, бронированием, а также командировкой за границу.


Как рассказали в прокуратуре, во время встреч мужчина сообщал, что документы для трудоустройства и 10 тыс. долларов нужно передавать именно сейчас, поскольку уже набирается группа в количестве 20 человек, из которых 19 уже есть, по его словам, что. есть "свой человек" в одном из государственных органов, который поможет трудоустроиться взрывотехником.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Как известно, мужчину задержали на "горячем" в начале октября 2024 года.

взятка прокуратура мобилизация суд университет
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
Правоохранители заблокировали Viber-каналы, которые срывали мобилизацию во Львовской области
24 января 2025, 13:18
В Сумской области взрывотехники обезвредили российскую ракету Х-101
24 января 2025, 13:18
В Полтавской области срезали плакат воина на Аллее Героев: полиция разыскивает вандалов
24 января 2025, 13:03
Адвокат из Днепра за $12 тысяч помогал мужчинам выезжать за границу
24 января 2025, 12:56
Услуги для уклонистов: СБУ разоблачила типографии с фейковыми документами
24 января 2025, 12:49
На Житомирщине объявили подозрение женщине, которая издевалась над 10-летним сыном
24 января 2025, 12:43
В ДТП трагически погибла известная украинская блоггерша
24 января 2025, 12:32
Хотела помочь знакомому: на Львовщине пограничники задержали псевдосупругов
24 января 2025, 12:27
В Одесской области задержали агента РФ, который завербовал для шпионажа несовершеннолетнего парня
24 января 2025, 12:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Сергей Корсунский
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »