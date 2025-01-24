Преподавателя столичного университета будут судить за взятку в $10 тысяч

фото: Киевская городская прокуратура

На скамье подсудимых оказался преподаватель столичного университета. Он за 10 тыс. долларов обещал устроить мужчину на работу взрывотехником во избежание мобилизации

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

В суд направили обвинительный акт в отношении 38-летнего преподавателя частного высшего учебного заведения, получил взятку за помощь в трудоустройстве для получения бронирования (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

За указанную сумму, пользуясь своими связями, обвиняемый обещал сначала помочь в положительном прохождении экзаменов, а затем получить должность взрывотехника с оплатой более 60 тыс. грн, бронированием, а также командировкой за границу.



Как рассказали в прокуратуре, во время встреч мужчина сообщал, что документы для трудоустройства и 10 тыс. долларов нужно передавать именно сейчас, поскольку уже набирается группа в количестве 20 человек, из которых 19 уже есть, по его словам, что. есть "свой человек" в одном из государственных органов, который поможет трудоустроиться взрывотехником.



Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.



Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Как известно, мужчину задержали на "горячем" в начале октября 2024 года.