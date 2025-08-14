Фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews .

По данным следствия, во время блекаутов бывший инспектор энергонадзора, имея многолетний опыт работы, с помощью своего ноутбука изменил за взятку настройку электросчетчика в кафе, сняв ограничение мощности и автоматическое выключение. В результате заведение потребляло почти 34 кВт вместо разрешенных 8 кВт, как это было предусмотрено условиями договора.

Такие действия нанесли значительный ущерб поставщику электроэнергии.

Экс-инспектору инкриминируют несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем (ч.5 ст.361 УК Украины).

Сейчас обвинительный акт направили на рассмотрение суда. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности до трех лет.

Напомним, в Ужгороде продали по дешевке землю бывшего завода. Под суд отправили бывшего чиновника горсовета и оценщика.