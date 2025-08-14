Во Львове экс-инспектор энергонадзора во время блекаутов помог кафе в четыре раза увеличить электропотребление
В суд передали дело бывшего инспектора энергонадзора, обвиняемого в помощи владельцу кафе незаконно увеличить потребление электроэнергии
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
По данным следствия, во время блекаутов бывший инспектор энергонадзора, имея многолетний опыт работы, с помощью своего ноутбука изменил за взятку настройку электросчетчика в кафе, сняв ограничение мощности и автоматическое выключение. В результате заведение потребляло почти 34 кВт вместо разрешенных 8 кВт, как это было предусмотрено условиями договора.
Такие действия нанесли значительный ущерб поставщику электроэнергии.
Экс-инспектору инкриминируют несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем (ч.5 ст.361 УК Украины).
Сейчас обвинительный акт направили на рассмотрение суда. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности до трех лет.
