За 1100 доларів "гарантував" вступ до ВНЗ: у Львові затримали зловмисника

Фото: Національна поліція

Правоохоронці викрили 25-річного львів'янина, який за 1100 доларів пообіцяв вплинути на рішення посадовців одного з львівських вищих навчальних закладів щодо безперешкодного зарахування на денну форму навчання за освітнім ступенем бакалавра

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зловмисника затримали 12 серпня на вулиці Княгині Ольги у Львові після отримання ним частини коштів у сумі 600 доларів. Раніше він уже отримав перший транш у 500 доларів.

Затриманому повідомлено про підозру. Йому світить позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід.

