13:01  14 серпня
На Волині мешканці виявили личинку з хвостом
12:32  14 серпня
У Карпатах на Говерлі травмувалася туристка: допомогли рятувальники
07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
14 серпня 2025, 12:44

За 1100 доларів "гарантував" вступ до ВНЗ: у Львові затримали зловмисника

14 серпня 2025, 12:44
Фото: Національна поліція
Правоохоронці викрили 25-річного львів'янина, який за 1100 доларів пообіцяв вплинути на рішення посадовців одного з львівських вищих навчальних закладів щодо безперешкодного зарахування на денну форму навчання за освітнім ступенем бакалавра

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зловмисника затримали 12 серпня на вулиці Княгині Ольги у Львові після отримання ним частини коштів у сумі 600 доларів. Раніше він уже отримав перший транш у 500 доларів.

Затриманому повідомлено про підозру. Йому світить позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, на лаві підсудних опинився викладач столичного університету. Він за 10 тис. доларів обіцяв влаштувати чоловіка на роботу вибухотехніком заради уникнення від мобілізації.

