На Львовщине горел частный пансионат для пожилых людей
В понедельник, 11 августа около, 10:50 в поселке Брюховичи Львовского района произошел пожар в частном гериатрическом пансионате
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что из корпуса пансионата эвакуировали 65 человек. Три человека – 77-летняя жительница пансионата и два работника – обратились за медицинской помощью.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты полиции Львовской области, патрульные и спасатели.
Правоохранители выясняют причины пожара и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос правовой квалификации.
Напомним, в Кривом Роге открыли уголовное производство после смерти 77-летней женщины, которая находилась в частном пансионате для пожилых людей "Забота любимых" на улице Бориса Гринченко. Пожилая пациентка скончалась 7 июля в городской больнице от осложнений, вызванных многочисленными травмами.