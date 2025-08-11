Норовирус в детском лагере Львовщины: возбудитель обнаружили в воде из кулера

Иллюстративное фото: из открытых источников

Предварительной причиной массового отравления детей в лагере во Львовской области стал норовирус, который обнаружили в воде. Заболели 53 человека — дети и работники лагеря

Об этом сообщила генедиректор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко, передает RegioNews.

По ее словам, во время лабораторного исследования образцов возбудитель норовируса был обнаружен в воде из кулера, используемой для питья.

Также вирус обнаружили в анализах 12 больных и одного работника заведения.

Часть пострадавших уже выписана из больниц, остальные продолжают лечение.

Напомним, во Львовской области в частном лагере отравились дети. Все госпитализированные отдыхали в лагере "Friendli Camp", расположенном в селе Тухля Стрыйского района.

Ранее сообщалось, что с первичным диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 47 человек. По данным медиков, у больных лабораторное вирусологическое исследование кала выявило норовирус – одну из самых распространенных причин острого гастроэнтерита.