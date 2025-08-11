На Львівщині горів приватний пансіонат для літніх людей
У понеділок, 11 серпня близько, 10:50 у селищі Брюховичі Львівського району сталася пожежа в приватному геріатричному пансіонаті
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що з корпусу пансіонату евакуювали 65 осіб. Троє людей – 77-річна мешканка пансіонату та двоє працівників – звернулися за медичною допомогою.
На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти поліції Львівщини, патрульні та рятувальники.
Правоохоронці з'ясовують причини пожежі та встановлюють всі обставини події. Вирішується питання правової кваліфікації.
Нагадаємо, у Кривому Розі відкрили кримінальне провадження після смерті 77-річної жінки, яка перебувала в приватному пансіонаті для літніх людей "Турбота улюблених" на вулиці Бориса Грінченка. Літня пацієнтка померла 7 липня у міській лікарні від ускладнень, спричинених численними травмами.