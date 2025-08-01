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01 августа 2025, 14:10

В частном пансионате Кривого Рога погибла пожилая женщина от многочисленных травм

01 августа 2025, 14:10
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Фото: "Свои Кривой Рог"
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В Кривом Роге открыли уголовное производство после смерти 77-летней женщины, которая находилась в частном пансионате для пожилых людей "Забота любимых" на улице Бориса Гринченко

Об этом сообщает "Свой Кривой Рог", передает RegioNews.

Пожилая пациентка скончалась 7 июля в городской больнице от осложнений, вызванных многочисленными травмами. Врачи обнаружили перелом ребра, ушиб руки и последствия старой травмы головы, где развился сепсис. По словам родственников, женщина получила повреждения еще за несколько недель до госпитализации, однако в пансионате скорую помощь ей не вызвали.

Частный пансионат в Кривом Роге оказался в центре скандала

Руководство заведения отказалось от комментариев журналистам. В ответе на официальный запрос администрация заявила, что сотрудники пансионата не имеют процессуального статуса в уголовном производстве и не располагают информацией о ходе расследования. В то же время бывшая сотрудница сети анонимно рассказала, что в заведении якобы были случаи злоупотребления алкоголем среди персонала, конфликты между сотрудниками, а также недобросовестное отношение к гуманитарной помощи, которую вместо бесплатного предоставления подопечным могли списывать в чеки для их родственников.

77-летняя женщина скончалась после полученных травм

Как выяснилось, в 2024 году пансионат уже проверяли представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Тогда выявили ряд нарушений, в частности отсутствие договора с медицинским учреждением, специальной изоляционной комнаты для инфекционных больных и надлежащих условий для людей с инвалидностью. Также зафиксировали, что работники осуществляли внутримышечные инъекции без официального разрешения, а питание не соответствовало требованиям по разнообразию и энергетической ценности.

Правоохранители и контролирующие органы проводят проверку

В настоящее время ведется расследование, которое должно установить причины смерти подопечной и дать правовую оценку действиям ответственных лиц. Ситуация вызвала общественный резонанс и поставила вопрос о надлежащем контроле за деятельностью частных пансионатов в регионе.

Ранее сообщалось, дело о нападении на Юрия Макарова закрыли - сам нанес себе травмы. В ходе следствия правоохранители проработали записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и провели следственный эксперимент.

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