18:51  08 августа
В Херсоне оккупанты атаковали дроном ребенка
17:12  08 августа
Препятствовал мобилизации: "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области
15:39  08 августа
В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки
UA | RU
UA | RU
08 августа 2025, 23:25

Во Львовской области задержали мужчину, который расправился с пенсионеркой и напал на ее сына

08 августа 2025, 23:25
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Пьяный мужчина проник в дом и избил жителей, пока они спали. Теперь ему грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

8 августа правоохранители получили уведомление от 45-летнего местного жителя. Он рассказал, что неизвестный проник в дом и нанес ему и его матери ножевые ранения.

Правоохранители обнаружили в доме тело женщины с ранениями. К сожалению, она от полученных травм скончалась. Ее сын тоже был с ранениями, но его госпитализировали, и медики уже оценивают его состояние как стабильное.

Полиция задержала 21-летнего подозреваемого. Задержанный был в пьяном состоянии. Следователи объявили ему о подозрении. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в июле в Сумской области задержали мужчину, который жестоко расправился с 17-летней девушкой. Он изнасиловал ее и убил. Тело девушки обнаружили в лесополосе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство Львовская область
Убийство во Львове: мужчина избил и задушил знакомую
07 августа 2025, 10:59
Убила сожителя во время ссоры: в Хмельницкой области женщина получила 11 лет тюрьмы
05 августа 2025, 15:41
В Житомире 17-летняя девушка убила парня из-за ревности
05 августа 2025, 11:01
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Дом известного ресторатора пострадал в результате удара россиян
09 августа 2025, 02:00
В Украине дорожает сливочное масло: ждать ли падения цен
09 августа 2025, 01:40
Отвод войск и территории: требующий РФ в обмен на мир
09 августа 2025, 01:20
В Украине подорожало масло: какие теперь цены
09 августа 2025, 00:55
Сезон консервации: сколько украинцам будет стоить "закрыть" арбуз 2025 года
09 августа 2025, 00:30
В Харьковской области могут изменить комендантский час
08 августа 2025, 23:55
В Днепре бывшего "министра иностранных дел ДНР" приговорили к 15 годам заключения
08 августа 2025, 22:44
5 тысяч за "путешествие" в Румынию: в Закарпатье разоблачили очередную схему побега мужчин за границу
08 августа 2025, 22:37
В Купянске в результате российских атак пострадали 5 человек
08 августа 2025, 22:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »