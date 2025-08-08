Фото: Нацполиция

Пьяный мужчина проник в дом и избил жителей, пока они спали. Теперь ему грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

8 августа правоохранители получили уведомление от 45-летнего местного жителя. Он рассказал, что неизвестный проник в дом и нанес ему и его матери ножевые ранения.

Правоохранители обнаружили в доме тело женщины с ранениями. К сожалению, она от полученных травм скончалась. Ее сын тоже был с ранениями, но его госпитализировали, и медики уже оценивают его состояние как стабильное.

Полиция задержала 21-летнего подозреваемого. Задержанный был в пьяном состоянии. Следователи объявили ему о подозрении. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

