Во Львовской области задержали мужчину, который расправился с пенсионеркой и напал на ее сына
Пьяный мужчина проник в дом и избил жителей, пока они спали. Теперь ему грозит пожизненное заключение
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
8 августа правоохранители получили уведомление от 45-летнего местного жителя. Он рассказал, что неизвестный проник в дом и нанес ему и его матери ножевые ранения.
Правоохранители обнаружили в доме тело женщины с ранениями. К сожалению, она от полученных травм скончалась. Ее сын тоже был с ранениями, но его госпитализировали, и медики уже оценивают его состояние как стабильное.
Полиция задержала 21-летнего подозреваемого. Задержанный был в пьяном состоянии. Следователи объявили ему о подозрении. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
