ДТП на Львівщині: авто зіткнулось із підводою, постраждала 11-річна дівчинка
Внаслідок ДТП на Львівщині травмована 11-річна пасажирка кінної підводи. Поліцейські встановлюють обставини події
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що аварія трапилася у селі Кустин Шептицького району.
За попередніми даними поліції, 37-річна водійка Opel зіткнулася з підводою, якою керував 20-річний житель Волинської області.
Внаслідок ДТП 11-річна пасажирка підводи, також жителька Волині, отримала травми та була госпіталізована.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.
Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини пригоди.
Нагадаємо, днями в Київській області в дорожньо-транспортній пригоді загинула дитина, а також постраждала жінка. Рятувальникам довелося деблокувати постраждалих.
Раніше на Одещині 12-річний хлопчик сів за кермо мотоцикла, поїхав на заборонений сигнал світлофора та зіштовхнувся з автомобілем Mitsubishi Lancer.