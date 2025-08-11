Фото: ГСЧС

ДТП произошло в воскресенье, 10 августа, вечером на Броварском проспекте в Деснянском районе столицы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

В результате столкновения авто Hyundai с двумя маршрутками "Богдан", водительницу легковушки заблокировало между сиденьем и приборной панелью.

Спасатели деблокировали пострадавшую и передали медикам (предварительно, с политравмами). Котика, находившегося рядом с водительницей, забрали неравнодушные прохожие, чтобы передать родным женщины.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, 9 августа в Хмельницкой области столкнулись автомобили Denza N7 и MG 350. В результате ДТП погибли пять человек.