В Одесской области 12-летний мальчик устроил ДТП на мотоцикле

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Автопроисшествие произошло вчера, 7 августа, около 21 часов в селе Салганы Белгород-Днестровского района.

Предварительно установлено, что 12-летний мальчик сел за руль мотоцикла, уехал на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Мальчика доставили в больницу.

Напомним, полицейские расследуют обстоятельства ДТП в Одесской области, в котором пострадали четыре человека: 5 августа 42-летний водитель грузового автомобиля DAF, двигаясь в сторону Одессы, въехал в легковой автомобиль Toyota, который был припаркован на обочине.