18:51  08 августа
В Херсоне оккупанты атаковали дроном ребенка
17:12  08 августа
Препятствовал мобилизации: "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области
15:39  08 августа
В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки
UA | RU
08 августа 2025, 19:41

В Одесской области 12-летний мальчик устроил ДТП на мотоцикле

08 августа 2025, 19:41
фото: Национальная полиция
Полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором пострадал 12-летний мотоциклист

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Автопроисшествие произошло вчера, 7 августа, около 21 часов в селе Салганы Белгород-Днестровского района.

Предварительно установлено, что 12-летний мальчик сел за руль мотоцикла, уехал на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Мальчика доставили в больницу.

Напомним, полицейские расследуют обстоятельства ДТП в Одесской области, в котором пострадали четыре человека: 5 августа 42-летний водитель грузового автомобиля DAF, двигаясь в сторону Одессы, въехал в легковой автомобиль Toyota, который был припаркован на обочине.

РФ ударила по нефтебазе компании SOCAR в Одесской области
08 августа 2025, 18:51
В Одесской области адмиралу рф объявили подозрение за незаконное удержание гражданских членов экипажа "Сапфира"
08 августа 2025, 15:59
В Одесской области простились с полицейским, которого застрелили 5 августа
07 августа 2025, 18:11
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
