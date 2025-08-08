В Одесской области 12-летний мальчик устроил ДТП на мотоцикле
Полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором пострадал 12-летний мотоциклист
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Автопроисшествие произошло вчера, 7 августа, около 21 часов в селе Салганы Белгород-Днестровского района.
Предварительно установлено, что 12-летний мальчик сел за руль мотоцикла, уехал на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Мальчика доставили в больницу.
