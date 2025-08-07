Фото: Общественное Черкассы

В центре Черкасс 7 августа произошла чрезвычайная ситуация – в помещение ресторана быстрого питания "МакДональдс" на улице Смелянской ворвался мужчина с оружием

Об этом сообщает Общественное Черкассы, передает RegioNews.

Согласно предварительным данным, раздались выстрелы. В момент инцидента в заведении находились работники и посетители. Все они были эвакуированы правоохранителями.

Как сообщили в полиции Черкасской области, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники спецподразделения и бригады экстренной медицинской помощи. Представители полиции призывают граждан не приближаться к заведению, чтобы не мешать проведению спецоперации и не подвергаться опасности.

Представитель областного управления Нацполиции Зоя Вовк подтвердила, что внутри помещения находится вооруженный мужчина. Правоохранители выясняют его личность, мотивы и обстоятельства, при которых он попал в заведение с оружием.

В данный момент ситуация остается напряженной. Полиция просит жителей Черкасс сохранять спокойствие и следить за обновлениями только из официальных источников.

