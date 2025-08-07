12:43  07 августа
В Черкассах из Макдональдса вынесли раненого на носилках
09:57  07 августа
Смертельное ДТП на Львовщине: погибли мотоциклист и пешеход
08:12  07 августа
В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска
UA | RU
UA | RU
07 августа 2025, 12:15

Стрельба в центре Черкасс: вооруженный мужчина находится в "МакДональдсе"

07 августа 2025, 12:15
Читайте також українською мовою
Фото: Общественное Черкассы
Читайте також
українською мовою

В центре Черкасс 7 августа произошла чрезвычайная ситуация – в помещение ресторана быстрого питания "МакДональдс" на улице Смелянской ворвался мужчина с оружием

Об этом сообщает Общественное Черкассы, передает RegioNews.

Согласно предварительным данным, раздались выстрелы. В момент инцидента в заведении находились работники и посетители. Все они были эвакуированы правоохранителями.

Как сообщили в полиции Черкасской области, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники спецподразделения и бригады экстренной медицинской помощи. Представители полиции призывают граждан не приближаться к заведению, чтобы не мешать проведению спецоперации и не подвергаться опасности.

Представитель областного управления Нацполиции Зоя Вовк подтвердила, что внутри помещения находится вооруженный мужчина. Правоохранители выясняют его личность, мотивы и обстоятельства, при которых он попал в заведение с оружием.

В данный момент ситуация остается напряженной. Полиция просит жителей Черкасс сохранять спокойствие и следить за обновлениями только из официальных источников.

Ранее сообщалось, в Винницкой области разыскивали мужчину, которого подозревают в жестоком двойном убийстве. Впоследствии он сам вышел на связь с полицией, однако ситуация завершилась не так, как ожидали правоохранители.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
эвакуация стрельба Черкассы спецоперация вооруженное нападение McDonald’s
В Херсоне продолжается эвакуация жителей микрорайона Корабел: сколько людей уже в безопасности
07 августа 2025, 07:47
Подальше от обстрелов: в ОВА показали, как жителей Днепропетровщины эвакуируют из опасности
06 августа 2025, 18:19
В Черкасской области тренер обманула родителей воспитанников на более чем миллион гривен
06 августа 2025, 16:26
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
До $11 тысяч: разоблачены новые схемы уклонения от мобилизации, задержаны семь организаторов
07 августа 2025, 13:32
Новое партнерство с США: Харьковщина расширяет международное сотрудничество
07 августа 2025, 13:26
На Львовщине водитель Skoda сбил пешехода: парень погиб на месте
07 августа 2025, 13:14
На Закарпатье всю ночь искали 17-летнего парня, заблудившегося в горах
07 августа 2025, 12:59
Все работники ТЦК будут носить бодикамеры с 1 сентября, - Шмигаль
07 августа 2025, 12:52
В Черкассах из Макдональдса вынесли раненого на носилках
07 августа 2025, 12:43
В Винницкой области горела больница: масштабный пожар ликвидировали
07 августа 2025, 12:31
ГБР ждет полное обновление: законопроект уже в Раде
07 августа 2025, 12:15
На Волыни руководителя больницы разоблачили на махинациях с закупками во время пандемии COVID-19
07 августа 2025, 12:02
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »