Фото: ілюстративне

У Львові в торговельному центрі "Арсен" сталася надзвичайна подія з чоловіком, який взяв людей у заручники, але ситуацію швидко контролювали правоохоронці

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Львові сталася надзвичайна подія: у приміщенні торговельного центру "Арсен" на вулиці Чорновола чоловік із пістолетом захопив кількох людей у заручники. Інформація про стрілянину наразі не надходила, проте на місце події швидко прибули правоохоронці для врегулювання ситуації.

Поліцейські оперативно оточили територію, щоб уникнути ескалації конфлікту і забезпечити безпеку всіх присутніх. Завдяки злагодженим діям силовиків вдалося уникнути застосування зброї та швидко взяти ситуацію під контроль.

За останніми даними, чоловіка затримали. Правоохоронці проводять необхідні слідчі заходи для з'ясування обставин інциденту та мотивів затриманого.

