2 апреля стало известно о новом случае заболевания в Кировоградской области, более 600 людям уже сделали тесты на наличие COVID-19 в организме

Фото: Кировоградская ОГА

2 апреля стало известно о новом случае заболевания в Кировоградской области, более 600 людям уже сделали тесты на наличие COVID-19 в организме

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальную информацию Центра общественного здоровья и местные СМИ.

По состоянию на 2 апреля в области 7 инфицированных коронавирусом. В течение суток стало известно о новом случае инфицирования. Детальной информации о крайнм больном COVID-19 пока нет.

5 больных - жители Кропивницкого, двое проживают в Долинском районе Кировоградской области. Среди COVID-положительных 5 мужчин и две женщины.

Напомним, что первые случаи заболевания в области зафиксировали 29 марта - сразу четыре.

Также директор департамента здравоохранения Кировоградской ОГА Олег Рыбальченко сообщил о том, что с 27 марта по 1 апреля в области было проведено 697 исследований быстрыми тестами на коронавирус. Только за минувшие сутки сделали 165 экспресс-теста.

Для того. чтобы предотвратить распространение "китайского” вируса в регионе, все приезжие из-за границы или других областей Украины, где свирепствует коронавирус, должны пройти обсервацию. О таких людях сразу будут сообщать в полицию и лабораторный центр, заявила заместитель председателя ОГА Татьяна Волынец.

Добавила, что сейчас область готова предоставить места для обсервации для 252 человек. Это будут номера отеля "Турист” в Кропивницкому и палаты в Знамянской областной бальнеологической больнице.

Тестирование на заражение коронавирусом для всех обязательное и бесплатное. А вот за проживание и питание придется заплатить из собственного кармана. По предварительной информации, проживание обойдется от 200 до 300 гривен за сутки. А трехразовое питание - 185 гривен.

Как информировали RegioNews ранее, по состоянию на 1 марта в Кропивницком и Кировоградской области выявили два новых случая COVID-19, всего речь идет уже о 6 инфицированных.