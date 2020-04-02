В столичные аптеки завезли 70 тысяч защитных масок
Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Фармация", передает RegioNews.
Сообщается, что город получит 70 тысяч одноразовых защитных масок, которые можно будет купить в почти 100 аптеках и аптечных пунктах КП "Фармация".
Новые поставки зависят от логистических проблем, сообщили на предприятии. Известно, что их цена составляет 15 гривен.
"Марлевые маски в нашей сети аптек будут продавать по 10 гривен за штуку. Количество пока не подтверждено, но мы ожидаем, что их будет не менее 25 тысяч штук", - говорится в сообщении.
Также в Киеве возле входов в супермаркеты появились автоматы с защитными масками. Их устанавливают местные предприниматели, а шьют украинские производители.
Известно, что в автоматах цена защитных масок составляет 20 гривен.
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Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине было 794 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.
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