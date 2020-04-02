Львовская область: 5 больных COVID-19 в тяжелом состоянии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
"Во Львовской областной инфекционной больнице 38 больных, 5 из них в очень тяжелом состоянии. Один уже подключен к аппарату ИВЛ. Статистика смертности растет в Украине с каждым днем", — рассказал мэр Львова Андрей Садовый.
Мэр подчеркнул, что люди должны осознать угрозу, нельзя быть такими неосмотрительными. В Польше штрафуют на 5 тыс. злотых, если ребенок до 18 лет выходит из дома без родителей, запрещается ходить больше 2-х людей вместе. Если посмотреть на статистику по Италии, то 10% людей, заболевших на коронавирус — умерли.
"А мы думаем, что оно нас минует. На самом деле мы сейчас только на старте, у нас ожидается пик как раз на Пасхальные праздники", - прогнозирует мэр.
В Украине подтверждено 804 случаи COVID-19. 20 случаев - летальные. 13 человек уже выздоровели.
Во Львове в парках и скверах запретили употреблять еду и напитки. А также частично изменили правила посещения торговых заведений. На входе в заведения должны быть дезинфицирующие средства. Все торговые сети жители и гости города смогут посещать только в масках. Торговые сети должны позаботиться о размещении точек продаж масок.
Напомним, во Львовской области медики и коммунальщики получат доплаты за работу в условиях карантина. Для всех других работников премии отменяются, в том числе и премирование мэра.
Во Львовской области будут массово тестировать население на коронавирус. Со следующей недели будут проверять тех, кто недавно вернулся из-за границы или имел контакт с больными на коронавирус.
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