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02 апреля 2020, 11:16 3

Львовская область: 5 больных COVID-19 в тяжелом состоянии

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02 апреля 2020, 11:16 3
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Во Львовской области подтверждено 12 случаев инфицирования коронавирусом, один человек выздоровел
Львовская инфекционная больница. Фото: Львовский городской совет
Во Львовской области подтверждено 12 случаев инфицирования коронавирусом, один человек выздоровел

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

"Во Львовской областной инфекционной больнице 38 больных, 5 из них в очень тяжелом состоянии. Один уже подключен к аппарату ИВЛ. Статистика смертности растет в Украине с каждым днем", — рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Мэр подчеркнул, что люди должны осознать угрозу, нельзя быть такими неосмотрительными. В Польше штрафуют на 5 тыс. злотых, если ребенок до 18 лет выходит из дома без родителей, запрещается ходить больше 2-х людей вместе. Если посмотреть на статистику по Италии, то 10% людей, заболевших на коронавирус — умерли.

"А мы думаем, что оно нас минует. На самом деле мы сейчас только на старте, у нас ожидается пик как раз на Пасхальные праздники", - прогнозирует мэр.

В Украине подтверждено 804 случаи COVID-19. 20 случаев - летальные. 13 человек уже выздоровели.

Во Львове в парках и скверах запретили употреблять еду и напитки. А также частично изменили правила посещения торговых заведений. На входе в заведения должны быть дезинфицирующие средства. Все торговые сети жители и гости города смогут посещать только в масках. Торговые сети должны позаботиться о размещении точек продаж масок.

Напомним, во Львовской области медики и коммунальщики получат доплаты за работу в условиях карантина. Для всех других работников премии отменяются, в том числе и премирование мэра.

Во Львовской области будут массово тестировать население на коронавирус. Со следующей недели будут проверять тех, кто недавно вернулся из-за границы или имел контакт с больными на коронавирус.

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