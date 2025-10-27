Силы ПВО обезвредили 66 из 100 российских дронов: есть попадания на 9 локациях
В ночь на 27 октября российская армия атаковала Украину 100 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 66 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и других типов, атаковавших север, юг и восток страны.
В то же время зафиксировано попадание 26 ударных дронов на 9 локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается.
Напомним, утром 27 октября часть Сумской общины осталась без электроэнергии из-за вражеских атак.
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
