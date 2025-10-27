ССО вдарили по нафтобазі окупантів: знищено цистерни з паливом

Скриншот із відео

У ніч на 27 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали успішних ударів по об'єктах забезпечення російської армії

Про це повідомила пресслужба ССО, передає RegioNews.

Зазначається, що мішенями стали склад палива та нафтобаза, розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області.

За даними ССО, дрони завдали ударів у момент, коли цистерни були заповнені, що значно посилило ефект.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних ударів ворогу для пришвидшення зупинки його наступальних потуг", – наголосили у командуванні.

Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій разом із рухом опору в Росії "Черная искра" атакували Оренбурзький газопереробний завод. Відомо, що пошкоджено одну з установок для переробки та очищення газу.