Чиновника Бюро экономической безопасности подозревают в ведении бизнеса на оккупированной Луганщине
В Одесской области чиновника Бюро экономической безопасности задержали по подозрению в пособничестве РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Как отмечается, правоохранители разоблачили заместителя руководителя территориального управления БЭБ в Одесской области на сотрудничестве со страной-агрессором.
"Должностное лицо является соучредителем луганской компании, занимающейся недвижимостью на временно оккупированной территории и финансирующей российский бюджет в виде уплаты "налогов"", – говорится в сообщении.
Кроме чиновника БЭБ, правоохранители задержали также его сообщника, на которого записаны другие 50% уставного капитала указанного предприятия.
Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в начале октября СБУ разоблачила дельцов, пытавшихся продавать трофейное оружие в разных регионах Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.