Чиновника Бюро экономической безопасности подозревают в ведении бизнеса на оккупированной Луганщине

иллюстративное фото: из открытых источников

В Одесской области чиновника Бюро экономической безопасности задержали по подозрению в пособничестве РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Как отмечается, правоохранители разоблачили заместителя руководителя территориального управления БЭБ в Одесской области на сотрудничестве со страной-агрессором.

"Должностное лицо является соучредителем луганской компании, занимающейся недвижимостью на временно оккупированной территории и финансирующей российский бюджет в виде уплаты "налогов"", – говорится в сообщении.

Кроме чиновника БЭБ, правоохранители задержали также его сообщника, на которого записаны другие 50% уставного капитала указанного предприятия.

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в начале октября СБУ разоблачила дельцов, пытавшихся продавать трофейное оружие в разных регионах Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.