Посадовця Бюро економічної безпеки підозрюють у веденні бізнесу на окупованій Луганщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Одеській області посадовця Бюро економічної безпеки затримали за підозрою в пособництві РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Як зазначається, правоохоронці викрили заступника керівника територіального управління БЕБ в Одеській області на співпраці з країною-агресором.

"Посадовець є співзасновником луганської компанії, що займається нерухомістю на тимчасово окупованій території і фінансує російський бюджет у вигляді сплати "податків"", – йдеться у повідомленні.

Крім посадовця БЕБ правоохоронці затримали також його спільника, на якого записані інші 50% статутного капіталу вказаного підприємства.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

