В Луганске горит важная российская нефтебаза
В Луганске вечером 4 сентября был нанесен удар по нефтебазе, обеспечивающей топливом российские оккупационные войска
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Местные телеграмм-каналы сообщили, что в городе объявили угрозу удара дронов. После этого было слышно большое количество взрывов, в районе нефтебазы вспыхнул сильный пожар.
Известно, что попавшая под удар нефтебаза поставляет горючее для 41-й и 20-й общевойсковых армий РФ.
В целом у регионов наблюдается дефицит бензина после атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Напомним, в августе СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области. Наши беспилотники не менее семи раз попали по территории складов.
