22:10  04 сентября
Житель Запорожья погиб через день после мобилизации
18:26  04 сентября
Николаев впервые с 2022 года получит пресную воду
17:15  04 сентября
На Волыни мужчины избили сотрудников ТЦК, вырвали у них пистолет и открыли по ним огонь
04 сентября 2025, 23:29

В Луганске горит важная российская нефтебаза

04 сентября 2025, 23:29
иллюстративное фото: из открытых источников
В Луганске вечером 4 сентября был нанесен удар по нефтебазе, обеспечивающей топливом российские оккупационные войска

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Местные телеграмм-каналы сообщили, что в городе объявили угрозу удара дронов. После этого было слышно большое количество взрывов, в районе нефтебазы вспыхнул сильный пожар.

Известно, что попавшая под удар нефтебаза поставляет горючее для 41-й и 20-й общевойсковых армий РФ.

В целом у регионов наблюдается дефицит бензина после атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Напомним, в августе СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области. Наши беспилотники не менее семи раз попали по территории складов.

