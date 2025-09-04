В Луганську горить важлива російська нафтобаза

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Луганську ввечері 4 вересня було завдано удару по нафтобазі, яка забезпечує паливом російські окупаційні війська

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Місцеві Телеграм-канали повідомили, що у місті оголосили загрозу удару дронів. Після цього було чутно велику кількість вибухів, в районі нафтобази спалахнула сильна пожежа.

Відомо, що нафтобаза, яка потрапила під удар, постачає пальне для 41-ї та 20-ї загальновійськових армій РФ.

Загалом у регіонів спостерігається дефіцит бензину після атак України на російські нафтопереробні заводи.

Нагадаємо, у серпні СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині. Наші безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів.