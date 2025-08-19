СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области

фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Как отмечается, в ночь на 19 августа дроны СБУ нанесли удар по двум складам боеприпасов россиян в населенном пункте Белокуракино на временно оккупированной Луганщине. Этот городок расположен на важной железнодорожной ветке, которой россияне поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности, на Покровское направление.

Наши беспилотники по меньшей мере семь раз попали по территории складов. После взрывов вспыхнул мощный пожар, зафиксированный также и международным сервисом FIRMS, отслеживающим возгорание в реальном времени по всему миру.

