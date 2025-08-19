13:36  19 августа
19 августа 2025, 15:59

СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области

19 августа 2025, 15:59
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Дальнобойные беспилотники СБУ уничтожили два склада боеприпасов окупантов в Луганской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Как отмечается, в ночь на 19 августа дроны СБУ нанесли удар по двум складам боеприпасов россиян в населенном пункте Белокуракино на временно оккупированной Луганщине. Этот городок расположен на важной железнодорожной ветке, которой россияне поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности, на Покровское направление.

Наши беспилотники по меньшей мере семь раз попали по территории складов. После взрывов вспыхнул мощный пожар, зафиксированный также и международным сервисом FIRMS, отслеживающим возгорание в реальном времени по всему миру.

Напомним, украинских детей в оккупированной Луганщине готовят к войне. Об этом свидетельствуют данные Центра национального сопротивления.

Луганская область СБУ потери россиян дрон атака
