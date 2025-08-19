ВСУ ликвидировали еще около 900 оккупантов, уничтожили 66 артсистем врага
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 890 российских захватчиков, одну РСЗО и 66 артсистем. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 71 тысячи военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 19.08.25 ориентировочно составили:
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин одобрил решение о выплате единовременного пособия в размере 15 млн грн семьям погибших в плену военнослужащих.
