Российская агентура в ВСУ: СБУ обнаружила 52 предателей

Фото: СБУ

С начала полномасштабного вторжения разоблачены 207 агентов спецслужб России, среди которых 52 – действующие военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Большинство из них уже привлечены к ответственности: 44 предателя осуждены на срок от 12 до 15 лет лишения свободы

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Один из самых громких случаев – 15 лет тюрьмы получил эксбойец Сил специальных операций, который передавал врагу информацию о планах украинских спецназовцев в тылу. Он был задержан осенью 2024 года.

В 2025 году Департамент военной контрразведки СБУ ликвидировал три агентурных сетей российских спецслужб.

Запорожье: разоблачена группа, в которую входили мобилизованный украинец и настоятель храма УПЦ (МП). Они передавали координаты позиций украинских войск для авиаударов РФ.

Одесщина: задержаны пять агентов ФСБ, которые корректировали удары по составам ВСУ и "охотились" на системы ПВО.

Львовщина: разоблачена 38-летняя женщина, которая готовила цели для ракетно-дроновых атак по украинским аэродромам.

Помимо разоблачения агентов, военная контрразведка СБУ:

Предотвратила хищение более 44 млрд грн в оборонной сфере.

Блокировала 114 схем уклонения от мобилизации.

Обезвредила 222 факта незаконного оборота оружия.

Также сотрудники Департамента контрразведки СБУ принимают участие в боевых операциях на фронте. С начала полномасштабной войны они уничтожили: 219 российских танков, 358 БМП и бронемашин, 318 артиллерийских систем и 73 средства РЭБ.

