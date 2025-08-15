11:45  15 августа
На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
15 августа 2025, 15:24

Российская агентура в ВСУ: СБУ обнаружила 52 предателей

15 августа 2025, 15:24
Фото: СБУ
С начала полномасштабного вторжения разоблачены 207 агентов спецслужб России, среди которых 52 – действующие военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Большинство из них уже привлечены к ответственности: 44 предателя осуждены на срок от 12 до 15 лет лишения свободы

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Один из самых громких случаев – 15 лет тюрьмы получил эксбойец Сил специальных операций, который передавал врагу информацию о планах украинских спецназовцев в тылу. Он был задержан осенью 2024 года.

В 2025 году Департамент военной контрразведки СБУ ликвидировал три агентурных сетей российских спецслужб.

  • Запорожье: разоблачена группа, в которую входили мобилизованный украинец и настоятель храма УПЦ (МП). Они передавали координаты позиций украинских войск для авиаударов РФ.
  • Одесщина: задержаны пять агентов ФСБ, которые корректировали удары по составам ВСУ и "охотились" на системы ПВО.
  • Львовщина: разоблачена 38-летняя женщина, которая готовила цели для ракетно-дроновых атак по украинским аэродромам.

Помимо разоблачения агентов, военная контрразведка СБУ:

  • Предотвратила хищение более 44 млрд грн в оборонной сфере.
  • Блокировала 114 схем уклонения от мобилизации.
  • Обезвредила 222 факта незаконного оборота оружия.

Также сотрудники Департамента контрразведки СБУ принимают участие в боевых операциях на фронте. С начала полномасштабной войны они уничтожили: 219 российских танков, 358 БМП и бронемашин, 318 артиллерийских систем и 73 средства РЭБ.

Напомним, в суд направили дело в отношении 22-летнего жителя Одесщины, обвиняемого в государственной измене, подготовке теракта, умышленных поджогах, хранении боеприпасов и изготовлении взрывчатки. Молодой человек за деньги помогал россиянам в подрывной деятельности против Украины.

