13:36  19 серпня
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
08:59  19 серпня
Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет
07:58  19 серпня
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
19 серпня 2025, 15:59

СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині

19 серпня 2025, 15:59
фото: СБУ
Далекобійні безпілотники СБУ знищили два склади боєприпасів окупантів у Луганській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Як зазначається, у ніч на 19 серпня дрони СБУ завдали удару по двох складах боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине на тимчасово окупованій Луганщині. Це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою росіяни постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок.

Наші безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.

Нагадаємо, українських дітей на окупованій Луганщині готують до війни. Про це свідчать дані Центру національного спротиву.

Луганська область СБУ втрати росіян дрон атака
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
На Одещині засудили зрадника, який заробляв на допомозі росіянам
19 серпня 2025, 16:30
США не відправлятимуть свої війська в Україну
19 серпня 2025, 16:29
Нові ліки та обладнання для медзакладів: міжнародні партнери посилюють підтримку Харківщини
19 серпня 2025, 16:22
На Сумщині судили "ДНРівця", якого взяли в полон на Курщині
19 серпня 2025, 15:53
На Харківщині розширюють мережу мобільних поштових відділень для громад під обстрілами
19 серпня 2025, 15:51
На Одещині нетверезий водій на Lexus в’їхав у дерево і перекинувся
19 серпня 2025, 15:33
На ремонті злітної смуги аеропорту Чернівців розтратили понад 3,3 млн грн
19 серпня 2025, 15:25
На Тернопільщині водій Renаult виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із мікроавтобусом
19 серпня 2025, 15:20
На Дніпропетровщині військовий вимагав хабарі за приховування самовільного залишення служби
19 серпня 2025, 15:09
