СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині

фото: СБУ

Як зазначається, у ніч на 19 серпня дрони СБУ завдали удару по двох складах боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине на тимчасово окупованій Луганщині. Це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою росіяни постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок.

Наші безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.

