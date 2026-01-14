Украинцы сделали выбор: названо имя 10 участника Нацотбора на Евровидение – какой полный список претендентов

фото: gettyimages

В "Действии" завершилось голосование за 10 участника Национального отбора на Евровидение. Украинцы отдавали голоса с 8 по 13 января

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

По результатам голосования победил KHAYAT. За него отдали 91758 голосов (31,41%). Таким образом, певец получил возможность выступить в финале Национального отбора, который состоится 7 февраля.

Полный список финалистов Нацотбора на Евровидение:

Jerry Heil - Catharticus (Prayer);

KHAYAT – "Герцы";

LAUD - Lightkeeper;

LÉLEKA - Ridnym;

Molodi - legends;

Monokate - "ТYТ";

Mr. Vel - Do Or Done;

The Elliens - Crawling Whispers;

Valeriya Force - Open Our Hearts;

"Щука Рыба" – "Моя земля".

Напомним, что 70-й песенный конкурс Евровидения пройдет в Вене. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая. Гранд-финал будут проходить 16 мая. 7 февраля путем голосования жюри и зрителей украинцы изберут своего представителя.