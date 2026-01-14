Украинцы сделали выбор: названо имя 10 участника Нацотбора на Евровидение – какой полный список претендентов
В "Действии" завершилось голосование за 10 участника Национального отбора на Евровидение. Украинцы отдавали голоса с 8 по 13 января
Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.
По результатам голосования победил KHAYAT. За него отдали 91758 голосов (31,41%). Таким образом, певец получил возможность выступить в финале Национального отбора, который состоится 7 февраля.
Полный список финалистов Нацотбора на Евровидение:
- Jerry Heil - Catharticus (Prayer);
- KHAYAT – "Герцы";
- LAUD - Lightkeeper;
- LÉLEKA - Ridnym;
- Molodi - legends;
- Monokate - "ТYТ";
- Mr. Vel - Do Or Done;
- The Elliens - Crawling Whispers;
- Valeriya Force - Open Our Hearts;
- "Щука Рыба" – "Моя земля".
Напомним, что 70-й песенный конкурс Евровидения пройдет в Вене. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая. Гранд-финал будут проходить 16 мая. 7 февраля путем голосования жюри и зрителей украинцы изберут своего представителя.
