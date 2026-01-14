18:59  14 января
Как будут выключать свет 15 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях
16:15  14 января
Морозы не слабеют: где в Украине завтра будет -20 градусов
13:59  14 января
Под Львовом обстреляли автомобиль ТЦК
14 января 2026, 22:45

Украинцы сделали выбор: названо имя 10 участника Нацотбора на Евровидение – какой полный список претендентов

14 января 2026, 22:45
фото: gettyimages
В "Действии" завершилось голосование за 10 участника Национального отбора на Евровидение. Украинцы отдавали голоса с 8 по 13 января

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

По результатам голосования победил KHAYAT. За него отдали 91758 голосов (31,41%). Таким образом, певец получил возможность выступить в финале Национального отбора, который состоится 7 февраля.

Полный список финалистов Нацотбора на Евровидение:

  • Jerry Heil - Catharticus (Prayer);
  • KHAYAT – "Герцы";
  • LAUD - Lightkeeper;
  • LÉLEKA - Ridnym;
  • Molodi - legends;
  • Monokate - "ТYТ";
  • Mr. Vel - Do Or Done;
  • The Elliens - Crawling Whispers;
  • Valeriya Force - Open Our Hearts;
  • "Щука Рыба" – "Моя земля".

Напомним, что 70-й песенный конкурс Евровидения пройдет в Вене. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая. Гранд-финал будут проходить 16 мая. 7 февраля путем голосования жюри и зрителей украинцы изберут своего представителя.

