02 лютого
У Києві завтра перекриють центр: у чому причина
02 лютого
На Закарпатті прикордонники затримали ґвалтівника, який намагався переплисти Тису і втекти з України
02 лютого
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
03 лютого 2026, 01:55

"Коли в нас відхапали Крим": KHAYAT розповів, як його намагались переманити в РФ

03 лютого 2026, 01:55
Фото з відкритих джерел
KHAYAT розповів, як на початку його кар'єри його намагались переманити в РФ. Тоді він отримував пропозицію від російського продюсера

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Андрія, в 2019 році йому пропонував співпрацювати російський продюсер Макс Фадєєв. Співак зізнався, що тоді це була не єдина пропозиція з РФ, і для нього це було шоком.

"Була ще одна відома музична продюсерка. Це офіційний лист із запрошенням до співпраці. Так зазвичай працюють лейбли, коли "хантять" артистів. І я, звичайно, присів. Бо для хлопця зі Знам’янки, який до того виступав лише на університетській сцені, це було вау", - каже співак.

Проте хлопець не погодився, бо вже бачив політичну ситуацію.

"Але я не дав цьому затуманити розум. Це був уже період, коли в нас відхапали Крим, коли ситуація була достатньо гострою. І я просто зрозумів: навіть якби я хотів, це було б неможливо. Моя творчість має сенс тільки тут", - каже Андрій.

Нагадаємо, що 70-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у Відні. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня. Гранд-фінал будуть проводити 16 травня. 7 лютого шляхом голосування журі та глядачів українці оберуть свого представника. Повний список претендентів нещодавно вже став відомий. Серед них також є і KHAYA.

27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
