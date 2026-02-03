"Коли в нас відхапали Крим": KHAYAT розповів, як його намагались переманити в РФ

Фото з відкритих джерел

KHAYAT розповів, як на початку його кар'єри його намагались переманити в РФ. Тоді він отримував пропозицію від російського продюсера

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Андрія, в 2019 році йому пропонував співпрацювати російський продюсер Макс Фадєєв. Співак зізнався, що тоді це була не єдина пропозиція з РФ, і для нього це було шоком.

"Була ще одна відома музична продюсерка. Це офіційний лист із запрошенням до співпраці. Так зазвичай працюють лейбли, коли "хантять" артистів. І я, звичайно, присів. Бо для хлопця зі Знам’янки, який до того виступав лише на університетській сцені, це було вау", - каже співак.

Проте хлопець не погодився, бо вже бачив політичну ситуацію.

"Але я не дав цьому затуманити розум. Це був уже період, коли в нас відхапали Крим, коли ситуація була достатньо гострою. І я просто зрозумів: навіть якби я хотів, це було б неможливо. Моя творчість має сенс тільки тут", - каже Андрій.

Нагадаємо, що 70-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у Відні. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня. Гранд-фінал будуть проводити 16 травня. 7 лютого шляхом голосування журі та глядачів українці оберуть свого представника. Повний список претендентів нещодавно вже став відомий. Серед них також є і KHAYA.