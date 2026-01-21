"Для маленького ребенка особенно важно тепло": известный украинский актер рассказал, как живет во время холодных блекаутов с 7-месячным сыном

Фото из открытых источников

Украинский актер Павел Текучев рассказал, как его семья переживает длительные блекауты в столице. Недавно у него родился сын Матвей

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Сейчас сыну актера всего семь месяцев. Артист отметил, что он больше всего волнуется именно за малыша, ведь детям важны тепло и чувство безопасности. Поэтому семья пытается заранее готовиться к отключениям света.

"То, что мы сейчас переживаем в Киеве - это уже наша общая реальность. Семь месяцев назад у меня родился сын Матвей, и для маленького ребенка особенно важны тепло, стабильные условия и ощущения безопасности. Как отец я очень остро это чувствую. Поэтому мы приобрели зарядные станции, фонарики, свечи, обогреваем помещение, собираем. пьем чай, больше гуляем на улице, чтобы поддерживать иммунитет", - рассказал Павел Текучев.

