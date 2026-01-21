18:24  21 января
Жители Хмельницкого вышли на митинг против несправедливых графиков отключения электроэнергии
15:39  21 января
Трагически погиб эксглава Укрэнерго
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
UA | RU
UA | RU
21 января 2026, 22:55

"Для маленького ребенка особенно важно тепло": известный украинский актер рассказал, как живет во время холодных блекаутов с 7-месячным сыном

21 января 2026, 22:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинский актер Павел Текучев рассказал, как его семья переживает длительные блекауты в столице. Недавно у него родился сын Матвей

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Сейчас сыну актера всего семь месяцев. Артист отметил, что он больше всего волнуется именно за малыша, ведь детям важны тепло и чувство безопасности. Поэтому семья пытается заранее готовиться к отключениям света.

"То, что мы сейчас переживаем в Киеве - это уже наша общая реальность. Семь месяцев назад у меня родился сын Матвей, и для маленького ребенка особенно важны тепло, стабильные условия и ощущения безопасности. Как отец я очень остро это чувствую. Поэтому мы приобрели зарядные станции, фонарики, свечи, обогреваем помещение, собираем. пьем чай, больше гуляем на улице, чтобы поддерживать иммунитет", - рассказал Павел Текучев.

Напомним, ранее актриса Елена Кравец рассказывала, что в их доме исчезновение электричества означает отсутствие тепла и воды. По словам артистки, она накрывала детей тремя одеялами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Интимные видео и слухи об измене: Елена Тополя дала откровенный комментарий
21 января 2026, 20:03
Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя после скандала со "сливом" экс-жены снова стал жертвой мошенников
21 января 2026, 01:35
"Я имею предположение, кому это нужно": Тарас Тополя отреагировал на "слитые" интим-видео бывшей жены
20 января 2026, 02:35
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
"Я уже немного устала": украинская актриса честно рассказала о любовниках во время брака
21 января 2026, 22:30
Певица Анна Тринчер во время отпуска на Бали попала в карету скорой
21 января 2026, 22:15
На Прикарпатье депутат украл более 2,5 миллионов из зарплат учителей
21 января 2026, 21:55
В Голосеевском районе Киева раздался мощный взрыв
21 января 2026, 21:46
На Львовщине разоблачили аферистов, укравших у людей почти миллион
21 января 2026, 21:30
Антарктическую экспедицию впервые возглавит 31-летняя украинка
21 января 2026, 21:17
Выстрелил в голову и скрылся: на Киевщине на мужчину напали, когда он шел домой
21 января 2026, 21:15
В Украине объявили новые графики отключений света на 22 января
21 января 2026, 21:03
Изнасиловал и задушил прямо посреди улицы: в Ровно иностранца вынесли приговор за убийство женщины
21 января 2026, 20:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »