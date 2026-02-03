Відомий український актор розповів, скільки коштує українське кіно

Фото з відкритих джерел

Український актор Павло Текучев розповів, скільки насправді коштує створити якісний фільм в сучасних реаліях. Він поміркував скільки може коштувати українське кіно

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Павла Текучева, зараз зробити "пристойний повний метр" є недешевим задоволенням. Наприклад, він зазначив, що бюджет популярного кіно "Ти космос" склав 800 тисяч євро. Свіжий фільм "Вічник", де знявся Павло Текучев, переплюнув ці цифри вдвічі: близька 2 мільйонів доларів.

За словами актора, стрічку фінансували з приватних інвестицій, але не з державного бюджету. На думку артиста, це добре, бо глядачі не будуть хейтити команду через "гроші платників податків. Крім того, пріоритетом України повинна бути оборона

"Неможливо, коли в нас не вистачає фінансування на армію, витрачати кошти на мистецтво", - каже актор.

