20:57  02 лютого
У Києві завтра перекриють центр: у чому причина
15:59  02 лютого
На Закарпатті прикордонники затримали ґвалтівника, який намагався переплисти Тису і втекти з України
15:19  02 лютого
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2026, 00:55

Відомий український актор розповів, скільки коштує українське кіно

03 лютого 2026, 00:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Український актор Павло Текучев розповів, скільки насправді коштує створити якісний фільм в сучасних реаліях. Він поміркував скільки може коштувати українське кіно

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Павла Текучева, зараз зробити "пристойний повний метр" є недешевим задоволенням. Наприклад, він зазначив, що бюджет популярного кіно "Ти космос" склав 800 тисяч євро. Свіжий фільм "Вічник", де знявся Павло Текучев, переплюнув ці цифри вдвічі: близька 2 мільйонів доларів.

За словами актора, стрічку фінансували з приватних інвестицій, але не з державного бюджету. На думку артиста, це добре, бо глядачі не будуть хейтити команду через "гроші платників податків. Крім того, пріоритетом України повинна бути оборона

"Неможливо, коли в нас не вистачає фінансування на армію, витрачати кошти на мистецтво", - каже актор.

Нагадаємо, раніше актор розповідав, що його сину лише сім місяців. Артист зазначив, що він найбільше хвилюється саме за малюка, адже дітям важливі тепло та відчуття безпеки. Тому родина намагається завчасно готуватися до відключень світла.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Відомий український актор зізнався, скільки він мріє заробляти
01 лютого 2026, 19:55
"У нас немає світла, але в нас є добро": Тіна Кароль заявила про гібридну атаку на неї - кому це потрібно
01 лютого 2026, 19:30
Кухар Євген Клопотенко розповів, як українці можуть захистити овочі та м'ясо під час блекаутів
01 лютого 2026, 18:30
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
"До дітей готовий" кухар Євген Клопотенко розповів, які в нього плани після одруження
03 лютого 2026, 02:55
"Коли в нас відхапали Крим": KHAYAT розповів, як його намагались переманити в РФ
03 лютого 2026, 01:55
Більш ніж мільярд доларів: Україна за рік експортувала сотні тисяч тонн м'яса
02 лютого 2026, 23:55
В Україні за три роки побудували майже 120 гектарів теплиць: скільки робочих місць створили
02 лютого 2026, 23:35
Зеленський продовжив санкції проти двох українських олігархів
02 лютого 2026, 23:01
На Дніпропетровщині жителів багатоповерхівки б'є струмом через затоплений підвал
02 лютого 2026, 22:50
У Полтавській області врятували рідкісного птаха, занесеного до Червоної книги України
02 лютого 2026, 22:24
Якби підсумок війни було легко передбачити, воєн не було би взагалі
02 лютого 2026, 21:37
ПЦУ офіційно розпочала використання Києво-Печерської лаври
02 лютого 2026, 21:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »