Из-за атаки россиян в Киевской области есть погибшая и пострадавшие

Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 23 декабря Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Под вражеским ударом оказались мирные населенные пункты и жилищная инфраструктура

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

В частности, в Вышгородском районе в результате атаки произошел пожар в частном двухэтажном жилом доме.

В результате погибла женщина 1949 года рождения. Еще три человека получили ранения – мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девушка 2009 года рождения. Все пострадавшие получили осколочные ранения, им оказали медицинскую помощь на месте.

Кроме того, в Обуховском районе повреждены два частных дома – выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

Напомним, утром 23 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В столице и во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в результате атаки в Ровенской области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом – взрывной волной в нем выбило окна. Кроме того, уничтожено деревянное хозяйственное здание, повреждены три автомобиля.