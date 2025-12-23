09:57  23 декабря
На Закарпатье на Свалявской свалке обнаружили опасные медицинские отходы
08:24  23 декабря
Драка подростков в ТЦ Винницы: пострадал 16-летний парень
07:40  23 декабря
Банковские мошенники в Днепре присвоили более 50 млн грн
23 декабря 2025, 09:03

Из-за атаки россиян в Киевской области есть погибшая и пострадавшие

23 декабря 2025, 09:03
Иллюстративное фото: из открытых источников
В ночь на 23 декабря Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Под вражеским ударом оказались мирные населенные пункты и жилищная инфраструктура

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

В частности, в Вышгородском районе в результате атаки произошел пожар в частном двухэтажном жилом доме.

В результате погибла женщина 1949 года рождения. Еще три человека получили ранения – мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девушка 2009 года рождения. Все пострадавшие получили осколочные ранения, им оказали медицинскую помощь на месте.

Кроме того, в Обуховском районе повреждены два частных дома – выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

Напомним, утром 23 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В столице и во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в результате атаки в Ровенской области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом – взрывной волной в нем выбило окна. Кроме того, уничтожено деревянное хозяйственное здание, повреждены три автомобиля.

