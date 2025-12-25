Фото из открытых источников

Известный украинский актер Андрей Фединчик рассказал, что его мать борется с тяжелым недугом. По его словам, болезнь со временем только прогрессирует

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Андрей Фединчик рассказал, что у его матери диагностировали деменцию около пяти лет назад. Болезнь развивалась медленно, однако ситуация усугубилась после того, как в 2023 году умер отец.

"Мама тяжелобольная у меня. Отец ухаживал за ней, но его не стало. Мы ее перевезли сюда (в Киев — прим. ред.) в частный пансионат. И мы с сестричками его оплачиваем и посещаем маму. Как получается — приезжаем. Но она нас не узнает, не ориентируется, где она и кто она. Деменция. Маме будет 70 лет. В общем, уже высказывается непонятно — набор слов. Обнаружили около пяти лет назад. Недуг не так быстро развивался. А когда отец ушел из жизни, то все очень быстро ухудшилось. Жаль, потому что она не заслужила такое. Страшная болезнь", – говорит Андрей Фединчик.

Напомним, ранее актер рассказывал, что больше не является действующим военным. Оказалось, артист прошел сложную операцию, реабилитацию и повторное медицинское обследование. После этого он оказался непригоден к службе.