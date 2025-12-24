"Уже это не буду делать": певица Оля Полякова призналась, как из-за врачебной халатности отказалась от идеи снова стать мамой

Фото из открытых источников

Певица Оля Полякова когда-то решила заморозить яйцеклетки. Артистка хотела, чтобы в будущем она смогла снова стать матерью. Однако получилось не так, как она планировала

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Как объяснила артистка, ей случился не слишком профессиональный врач. Она предупреждала его, что у нее мало времени из-за гастролей, однако медик все равно провел процедуру. В результате у артисты собрали не очень зрелые яйцеклетки, и заморозить их не получилось.

Вторую попытку она предпринимать не будет. Оля Полякова объяснила, что для этого следует проводить стимуляцию овуляции.

"Я второй раз уже это не буду делать, потому что там нужно две недели колоть препараты... В таком возрасте, как у меня, уже можно спровоцировать менопаузу", - говорит певица.

Напомним, ранее Оля Полякова заявила, что собирается ехать на "Евровидение" и будет бороться за изменение правил: чтобы упразднили ограничения для артистов, выступавших в РФ после 2014 года. Артистка отметила, что она гражданка Украины, платит налоги и имеет право участвовать в конкурсах.

Впоследствии "Суспільне" ответило на это отказом. Представители "Суспільного" отметили, что менять правила не будут. К тому же они отметили, что Национальный отбор начался еще с сентября, а значит, изменять условия уже невозможно.