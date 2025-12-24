21:59  24 декабря
24 декабря 2025, 23:30

"Уже это не буду делать": певица Оля Полякова призналась, как из-за врачебной халатности отказалась от идеи снова стать мамой

24 декабря 2025, 23:30
Фото из открытых источников
Певица Оля Полякова когда-то решила заморозить яйцеклетки. Артистка хотела, чтобы в будущем она смогла снова стать матерью. Однако получилось не так, как она планировала

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Как объяснила артистка, ей случился не слишком профессиональный врач. Она предупреждала его, что у нее мало времени из-за гастролей, однако медик все равно провел процедуру. В результате у артисты собрали не очень зрелые яйцеклетки, и заморозить их не получилось.

Вторую попытку она предпринимать не будет. Оля Полякова объяснила, что для этого следует проводить стимуляцию овуляции.

"Я второй раз уже это не буду делать, потому что там нужно две недели колоть препараты... В таком возрасте, как у меня, уже можно спровоцировать менопаузу", - говорит певица.

Напомним, ранее Оля Полякова заявила, что собирается ехать на "Евровидение" и будет бороться за изменение правил: чтобы упразднили ограничения для артистов, выступавших в РФ после 2014 года. Артистка отметила, что она гражданка Украины, платит налоги и имеет право участвовать в конкурсах.

Впоследствии "Суспільне" ответило на это отказом. Представители "Суспільного" отметили, что менять правила не будут. К тому же они отметили, что Национальный отбор начался еще с сентября, а значит, изменять условия уже невозможно.

шоу-бизнес
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Нацгвардейцы уничтожили спецмашину россиян стоимостью около 8 млн долларов
24 декабря 2025, 23:05
В Днепре на Набережной медики спасали мужчине жизнь
24 декабря 2025, 22:55
В Киевской области несовершеннолетняя зарабатывала у россиян: носила взрывчатки и сливала знакомого с ВСУ
24 декабря 2025, 22:30
Нардепка опубликовала фото Залужного на пляже в Доминикане
24 декабря 2025, 22:29
На Рождество в Украине ожидаются морозы до -13 градусов
24 декабря 2025, 21:59
Во Львовской области мужчина напал на незнакомца и устроил стрельбу
24 декабря 2025, 21:55
Германия выделила рекордную сумму на восстановление энергетики Украины
24 декабря 2025, 21:49
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
