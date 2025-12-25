21:59  24 декабря
25 декабря 2025, 00:30

"Делала тур врачами": певица Даша Астафьева рассказала, почему решила проверить здоровье

25 декабря 2025, 00:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В социальных сетях появлялись разные слухи о состоянии здоровья артистки. Даша Астаева рассказала, почему она действительно ходила к врачам

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Даша Астафьева рассказала, что в этом деле тема здоровья для нее была актуальна. Как пояснила певица, она решила заняться собой и прошла множество медицинских обследований. По ее словам, после 40 лет она иначе воспринимает собственное состояние и хочет избавиться от всего, что мешает полноценно жить.

"Мне в этом году исполнилось 40, и такого тура врачами я еще не делала ни одного года своей жизни. Я хочу отпустить от всей души все болезни, страхи, проблемы, которые нам мешают жить классную жизнь", - говорит Даша Астафьева.

Справка. Даша Астафьева – украинская певица, модель. После начала полномасштабной войны она присоединилась к волонтерскому движению, которое помогает украинской армии. Осенью 2022 года она запустила приложение по озвучиванию аудиокниг на украинском языке. Впоследствии она призналась, что основателем проекта ее любимый.

